Em conferência de partidos políticos, Xi Jinping diz que o mundo é o mesmo lar para todos

O presidente da China, que é também secretário-geral do Partido Comunista da China, participou nesta terça-feira da Cúpula com partidos políticos do mundo edit

Rádio Internacional da China - A Cúpula entre o Partido Comunista da China (PCCh) e partidos políticos do mundo foi realizada nesta terça-feira (6) por videoconferência. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, participou do evento.

Na ocasião, Xi Jinping disse que a humanidade faz parte da mesma comunidade de interesses comuns e o mundo é o mesmo lar para todos. Ninguém pode fugir dos desafios comuns. Por isso, os partidos políticos devem tomar a responsabilidade de impulsionar a cooperação.

Segundo o líder chinês, o caminho de desenvolvimento e da modernização não tem um padrão único. Todos os países precisam achar seus próprios modelos de desenvolvimento adequados. O PCCh e o povo chinês já se encontraram com um caminho certo, ou seja, o socialismo com características chinesas, por isso, seguirão este caminho com determinação.

Além disso, ele enfatizou que a questão de um país ser considerado democrático ou não depende do julgamento de seu próprio povo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.