Apoie o 247

ICL

TASS - "Gostaríamos de rejeitar definitivamente todas as acusações que foram feitas contra nós de 'agressão não provocada' contra a Ucrânia. O atual regime de Kiev subiu ao poder em um golpe e imediatamente aumentou a perseguição, depois uma luta armada contra a população de língua russa do Donbass. Durante oito anos, nacionalistas ucranianos mataram civis neste território quase impunemente e prepararam uma grande entrada militar em repúblicas que praticamente se separaram da Ucrânia", disse o vice-diretor do departamento de não proliferação e controle de armas do ministério, Igor Vishnevsky, na Conferência de Revisão para o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.

"Dito isso, tendo assinado os acordos de Minsk que eram a única maneira de trazer a paz a esta terra, as autoridades de Kiev nem sequer os implementariam", observou o diplomata, acrescentando que "as ações da Rússia se tornaram uma resposta forçada às atrocidades lá".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou também rejeita insinuações sobre ameaçar com armas nucleares e agir para minar a segurança nuclear física na Ucrânia, disse ele. "Vamos fornecer nossa resposta detalhada sobre insinuações de ameaçar com armas nucleares e agir para minar a segurança nuclear e física nuclear na Ucrânia mais tarde", disse Vishnevsky.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.