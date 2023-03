Em conjunto com os EUA, União Europeia quer fechar 'brechas' nas sanções contra a Rússia

Os líderes dos EUA e da União Europeia anunciaram uma colaboração a fim de fortalecer as sanções já aplicadas contra a Rússia edit

Sputnik - A União Europeia e os EUA estão intensificando seus esforços para assegurar a aplicação das sanções contra a Rússia, a fim de evitar brechas nas restrições de produtos e da tecnologia para o país, detalha na sexta-feira (10) a agência norte-americana Bloomberg.

"Estamos aprofundando nosso trabalho conjunto para aplicar agressivamente nossas sanções e medidas de controle de exportação, e também para pôr fim e impedir a evasão, inclusive através do alargamento das autoridades, a fim de impedir o acesso da Rússia a todos os insumos que podem apoiar sua máquina de guerra", disseram em uma declaração conjunta de sexta-feira (10) Joe Biden, presidente dos EUA, e Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia.

"Como parte disso, estamos tomando novas medidas em conjunto para atingir mais atores de países terceiros em todo o mundo a fim de interromper o apoio à guerra da Rússia de qualquer canto do mundo onde ele seja identificado", continuaram.

Os objetivos apontados pelas fontes da agência incluem fechar as brechas e impedir que as sanções introduzidas até agora sejam contornadas, para determinar se os produtos sancionados acabam ou não na Rússia. As medidas preveem rastrear e coletar informações sobre os fluxos comerciais de centenas de bens e tecnologias sancionadas que poderiam ser utilizadas para fins militares.

Os EUA têm aumentado a pressão sobre a Turquia e os Emirados Árabes Unidos para que reduzam os fluxos comerciais com a Rússia. A Turquia parou recentemente o trânsito de mercadorias sancionadas para a Rússia, mas uma das fontes disse que nos países ocidentais há temores de que os itens vendidos no mercado turco possam eventualmente ser reexportados.

