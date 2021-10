Em conversa com Merkel, Bolsonaro diz que não é 'tão mau' e afirma que seu maior problema é a inflação

O governante brasileiro foi perguntado pela chanceler alemã sobre qual é o principal problema do Brasil atualmente, e Bolsonaro respondeu: a disparada dos preços do gás edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio ao escancarado isolamento de Jair Bolsonaro durante reunião do G20, que reúne as principais economias do mundo, o brasileiro recebeu um gesto de afago da chanceler alemã, Angela Merkel, que se aproximou dele em um jantar no sábado (30).

Segundo relatos de "duas autoridades que testemunharam a cena" divulgados pelo jornal O Globo, a conversa entre Bolsonaro e Merkel foi aberta e evoluiu para um "bate-papo amigável e relevante".

Neste momento, o governante brasileiro disse à chanceler que 'não é tão mau quanto a mídia sempre o retratou'. A alemã, que está há 16 anos no poder, sinalizou que entendia.

PUBLICIDADE

Ela então perguntou qual é o maior problema que Bolsonaro tem enfrentado na gestão do Brasil, ao que ele respondeu: a disparada dos preços do gás. A inflação, que corrói o poder de compra dos brasileiros, já elevou o preço do botijão de gás em quantia surpreendente. Em alguns postos de combustíveis no Brasil, o litro da gasolina chega a custar entre R$ 7 e R$ 8.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE