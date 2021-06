Em conversa com presidente Sérvio, Xi Jinping diz que é necessário enfrentar os desafios globais

Em conversa telefônica com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, o presidente chinês destacou que os dois países enfrentam novas oportunidades e desafios edit

Rádio Internacional da China - A China e a Sérvia desfrutam de uma amizade "vestida de ferro", que é preciosa e vale a pena ser protegida e promovida, destacou Xi Jinping. Atualmente, os dois lados enfrentam novas oportunidades e desafios. De acordo com o presidente chinês, a China está disposta a trabalhar com a Sérvia para tratar e desenvolver as relações bilaterais de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, para consolidar mais ainda a amizade.

Xi Jinping enfatizou que os dois lados devem acelerar a construção conjunta de alta qualidade do Cinturão e Rota e enfrentar juntos os desafios globais, como a pandemia do novo coronavírus, a recuperação econômica e as mudanças climáticas. É também necessário fortalecer a cooperação em assuntos multilaterais, além de promover novos desenvolvimentos contínuos na cooperação entre a China e os países da Europa Central e Oriental (CEEC, na sigla em inglês).

Vucic disse que a China é uma amiga importante da Sérvia e as relações Sérvia-China estão atualmente no melhor nível da história. O lado sérvio espera continuar fortalecendo a cooperação em áreas como vacinas contra Covid-19. Também salientou que a Sérvia está disposta a participar ativamente na construção conjunta do Cinturão e Rota e continuará promovendo a cooperação da CEEC.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.