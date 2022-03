Em conversa com Xi, Biden tentará pressionar China sobre a guerra: pagará um preço alto se apoiar a Rússia

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve dizer ao presidente chinês, Xi Jinping, nesta sexta-feira (18), que Pequim pagará um preço alto se apoiar as operações militares da Rússia na Ucrânia, um alerta que ocorre em um momento de aprofundamento da hostilidade entre os dois países.

Biden e Xi falarão por telefone, em conversa que estava marcada para ocorrer às 10h (horário de Brasília), após avisos de Washington de que Pequim corre o risco de isolamento se oferecer maior apoio à Rússia.

As negociações serão as primeiras entre Biden e Xi desde novembro e sua quarta interação desde que Biden assumiu o cargo em janeiro do ano passado e provavelmente serão carregadas de tensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto Biden e Xi se preparavam para suas conversas, um porta-aviões chinês navegou pelo sensível Estreito de Taiwan na sexta-feira. O USS Ralph Johnson, um destróier de mísseis guiados Arleigh Burke, acompanhou o porta-aviões pelo menos parcialmente em sua rota.

A China afirma governar democraticamente Taiwan como sua, e nos últimos dois anos intensificou sua atividade militar perto da ilha para afirmar suas reivindicações de soberania, alarmando Taipei e Washington.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que Biden deixará claro para Xi que a China assumirá a responsabilidade se apoiar a "agressão" da Rússia e que Washington "não hesitará em impor custos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falando na quinta-feira, Blinken disse que Washington está preocupado que a China esteja considerando ajudar diretamente a Rússia com equipamentos militares para uso na Ucrânia, algo que Pequim negou.

Washington também está preocupado que a China possa ajudar a Rússia a contornar as sanções econômicas impostas pelos países ocidentais.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, agora em sua quarta semana, matou centenas de civis, reduziu áreas da cidade a escombros e provocou uma crise humanitária enquanto milhões fogem do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia disparou mísseis em um aeroporto perto de Lviv na sexta-feira, uma cidade onde centenas de milhares encontraram refúgio longe dos campos de batalha da Ucrânia, enquanto Moscou tenta recuperar a iniciativa em sua campanha paralisada contra a Ucrânia.

A Ucrânia acrescentou uma nova frente em uma relação EUA-China que já está em seu pior nível em décadas, esvaziando ainda mais as esperanças iniciais de Biden de aliviar uma ampla gama de disputas usando uma conexão pessoal com Xi que antecede seu mandato.

Os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo e Washington tem se preocupado em evitar uma nova "Guerra Fria" entre eles, procurando definir a relação como de coexistência competitiva,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, a parceria estratégica "sem limites" da China com a Rússia anunciada no mês passado e sua posição sobre a Ucrânia colocou isso em questão.

A China se recusou a condenar a ação da Rússia na Ucrânia ou chamá-la de invasão, e censurou o conteúdo online na China que é pró-Ocidente ou desfavorável à Rússia.

Pequim, embora diga que reconhece a soberania da Ucrânia, também disse que a Rússia tem preocupações legítimas de segurança que devem ser abordadas e pediu uma solução diplomática para o conflito.

O governo de Biden ameaçou contramedidas se a China ajudar o esforço da Rússia na Ucrânia, mas ela e seus aliados ainda não decidiram exatamente quais medidas podem tomar, de acordo com uma pessoa envolvida nas conversas.

Atingir Pequim com o tipo de extensas sanções econômicas impostas à Rússia teria consequências potencialmente terríveis para os Estados Unidos e o mundo, já que a China é a segunda maior economia e o maior exportador.

Analistas dizem que é improvável que a China dê as costas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia, mas seus esforços diplomáticos para parecer imparcial estão se tornando mais difíceis de manter e a proximidade com Moscou pode custar a boa vontade de Pequim em muitas capitais mundiais.

Mas Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, desprezou a ideia de Pequim estar desconcertada e, em vez disso, atacou os países ocidentais, acusando-os de alimentar o medo em países como a Rússia.

"Aqueles que realmente se sentem desconfortáveis ​​são aqueles países que pensam que podem dominar o mundo depois de vencer a Guerra Fria, aqueles que continuam impulsionando a expansão da Otan para o leste cinco vezes, desconsiderando as preocupações de segurança de outros países, aqueles que travam guerras em todo o mundo enquanto acusando outros países de serem beligerantes", disse Zhao em uma coletiva de imprensa regular em Pequim na quinta-feira.

Uma reunião de sete horas em Roma na segunda-feira entre o conselheiro de segurança nacional dos EUA Jake Sullivan e o principal diplomata da China Yang Jiechi foi descrita como "dura" e "intensa" por autoridades americanas.

O governo de Biden ainda não ofereceu evidências da alegação de que a China sinalizou disposição para ajudar a Rússia.

Moscou negou ter pedido ajuda militar à China, e o Ministério das Relações Exteriores da China chamou a ideia de "desinformação".

No entanto, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, disse nesta semana que o país conta com a China para ajudá-lo a suportar o golpe em sua economia ao punir sanções ocidentais destinadas a isolar a economia da Rússia do resto do mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: