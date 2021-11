Em conversa por vídeo, Biden e Xi expressam o desejo de não transformar competição em conflito

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao presidente da China, Xi Jinping, que a missão de ambos é garantir que a competição entre seus dois países “não se desvie para um conflito”, A declaração foi feita durante a cúpula virtual que os dois líderes mantiveram nesta segunda (horário dos EUA, correspondente à manhã de terça na China). Biden disse que "é importante os dois países se comunicarem de forma transparente e honesta, e que devem respeitar as regras internacionais", informa o G1.

O presidente chinês, por sua vez, se referiu a Biden como "velho amigo". Ele afirmou que ambos devem “respeitar uns aos outros, coexistir em paz e buscar uma cooperação em que ambos ganhem”.

Biden tocou em temas sensíveis para os chineses, como as questões relativas a Taiwan e supostas violações dos direitos humanos. O presidente chinês, por sua vez, alertou os EUA que apoiar a independência de Taiwan é como "brincar com fogo". “Essa tendência é muito perigosa e é como brincar com fogo, e quem brinca com fogo se queima”, disse Xi Jinping.

PUBLICIDADE

A China considera Taiwan, de 23 milhões de habitantes, uma de suas províncias e se propôs a recuperá-la, mesmo que pela força, se necessário.

PUBLICIDADE