Em depoimento ao Tribunal Internacional, Cuba expressa compromisso com a paz

Prensa Latina - A Vice-Ministra das Relações Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez, se manifestou nesta quarta-feira (21) no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, Holanda, expressando o genuíno interesse e o compromisso da nação caribenha com a paz.

Na sede do Tribunal Internacional de Justiça, a vice-ministra destacou a solidariedade histórica e incondicional da ilha com os povos sujeitos ao colonialismo e à dominação estrangeira e indicou o massacre cometido contra o povo palestino por Israel, a potência ocupante.

Isto, afirmou, ocorre com a cumplicidade de países como os Estados Unidos, "responsáveis, segundo o Direito Internacional, pelo genocídio, pelos crimes de guerra, pelos crimes contra a humanidade e pelo regime do apartheid que determina onde as pessoas podem viver, trabalhar e circular dependendo da sua origem étnica e religiosa".

Neste sentido, reiterou que a elevada responsabilidade moral, histórica e jurídica de uma declaração clara, transparente e contundente sobre a situação do povo palestino recai sobre as nações presentes na audiência.

Como representante da delegação cubana, a vice-ministra indicou os elementos jurídicos essenciais para determinar a responsabilidade internacional de Tel Aviv e dos demais atores internacionais envolvidos, além das implicações e consequências jurídicas destes atos ilícitos.

“Com base no exposto e, especialmente, tendo em conta a situação insustentável vivida pelo povo palestino, o Honorável Tribunal Internacional de Justiça deve decidir nos termos jurídicos mais claros, mais contundentes e enérgicos, em defesa do Direito Internacional”, observou.

Por este motivo, a delegação cubana solicitou a pronta emissão de um Parecer Consultivo contrapondo-se a tantos anos de impunidade e “estabelecendo claramente as consequências e responsabilidades internacionais de todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuem para o extermínio do povo palestino”.

