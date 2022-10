Em desafio à Rússia, Otan realiza treino de guerra nuclear

Apoie o 247

247 - Em um contexto de agravamento da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que chegou até mesmo a envolver ameaças de ataques nucleares , a Otan anunciou que manterá seu treinamento anual de guerra nuclear, informa a Folha de S. Paulo .

De acordo com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, um cancelamento do exercício representaria "um sinal errado para Moscou." A postura da Otan acompanha a dos EUA, que, no início da atual guerra, haviam cancelado um teste de rotina com um míssil intercontinental e depois voltaram atrás e testaram quatro de uma vez.

Stoltenberg não fez questão de tentar apaziguar os ânimos ao ser questionado sobre um confronto nuclear com a Rússia: "Estamos preparados para qualquer ameaça."

