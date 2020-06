Em dia de protesto contra o racismo, manifestantes de ultradireita enfrentam a polícia em Londres

247 - Membros de grupos de extrema direita e de torcedores hooligans agrediram policiais e jornalistas neste sábado (13), em Londres, mesmo dia em que milhares de pessoas participavam de manifestações contra o racismo na Inglaterra.

Com gritos exaltando a extrema direita e um suposto ultranacionalismo, os manifestantes diziam estar protegendo estátuas e monumentos públicos, como a do ex-primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e de outros conservadores ingleses.

Os protestos contra o racismo, que ganharam escala mundial, são motivados pela morte de George Floyd, asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos.

