Em discurso aos ucranianos, Zelensky exalta resistência e diz: "vamos vencer"

247 com agências internacionais - 'Vamos vencer', disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu uma coletiva de imprensa na manhã deste sábado (26) à imprensa. Segundo Zelensky, os militares ucranianos estão resistindo às ofensivas russas "com sucesso". Mais cedo, o presidente do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, afirmou que Zelensky teria deixado Kiev e se dirigido para o oeste da Ucrânia, mas a informação não foi confirmada.

"Nossos militares, nossa guarda nacional, nossa polícia nacional, nossas defesas, nosso serviço especial, cidadãos da Ucrânia: por favor, continuem. Nós venceremos", afirmou o presidente ucraniano. "Kiev e áreas-chave [ao redor da cidade] estão sob controle de nosso exército”, completou.

Zelensky afirmou ainda: “Estamos retendo com sucesso os ataques inimigos. Sabemos que estamos defendendo nossa terra e o futuro de nossos filhos. Kiev e as áreas-chave são controladas pelo nosso exército. Os ocupantes queriam montar seu fantoche em nossa capital. Eles não conseguiram”.

O presidente ucraniano acusou a Rússia de atingir áreas residenciais do país: “Eles estão atingindo áreas residenciais, estão tentando destruir a infraestrutura de energia e todos devem nos ajudar a acabar com essa ocupação”.

