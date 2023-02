Em discurso do Estado da União, Biden desafia republicanos sobre dívida e economia

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente Joe Biden desafiou os republicanos a elevar o teto da dívida dos Estados Unidos e apoiar políticas fiscais mais amigáveis para a classe média norte-americana nesta terça-feira (7) em um discurso sobre o Estado da União que serviu de ponto de partida para sua campanha pela reeleição em 2024.

Atacando as empresas de petróleo por obter altos lucros e a América corporativa por tirar vantagem dos consumidores, Biden usou seu discurso para delinear as prioridades de seu Partido Democrata, que são como maldições para muitos políticos.

Fazendo seu primeiro discurso perante uma sessão conjunta do Congresso desde que os republicanos assumiram o controle da Câmara dos Deputados em janeiro, Biden prometeu trabalhar com os legisladores da oposição, mesmo enquanto brigava com eles na Câmara.

"Aos meus amigos republicanos, se pudemos trabalhar juntos no último Congresso, não há razão para não trabalharmos juntos e encontrarmos consenso sobre coisas importantes também neste Congresso", disse ele.

Alguns republicanos o questionaram e zombaram às vezes durante o discurso que durou cerca de 73 minutos.

Biden desafiou os republicanos a aumentar o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões, que deve ser levantado nos próximos meses para evitar um calote. A Casa Branca disse que Biden não negociará sobre essa necessidade. Os republicanos querem cortes de gastos em troca de seu apoio.

"Alguns de meus amigos republicanos querem tomar a economia como refém - entendo - a menos que eu concorde com seus planos econômicos. Todos vocês em casa devem saber quais são esses planos. Em vez de fazer os ricos pagarem sua parte justa, alguns republicanos querem que o Medicare e a Previdência Social acabem", disse ele, atraindo vaias.

Ele então exortou os legisladores a defender os cidadãos idosos.

O presidente pediu reformas no policiamento depois que Tire Nichols, um homem negro, morreu no mês passado após ser espancado por policiais em Memphis, Tennessee. A mãe e o padrasto de Nichols estavam entre os convidados do discurso.

Destacando tópicos que podem ter destaque em uma campanha de reeleição, Biden disse que a economia está se beneficiando de 12 milhões de novos empregos, a covid-19 não controla mais a vida dos americanos e a democracia dos EUA permanece intacta, apesar de enfrentar sua maior ameaça desde a Guerra Civil.

"Hoje, embora machucada, nossa democracia permanece inabalável e intacta", disse ele.

Como candidato em 2020 e em sua posse em 2021, logo após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, Biden disse que queria unificar o país. E ele manteve esse tema, destacando um enorme projeto de lei de infraestrutura e criticando os legisladores republicanos que se opunham a ele.

"Quero agradecer aos meus amigos republicanos que votaram a favor da lei", disse ele. "Meus amigos republicanos que votaram contra ... ainda me pedem para financiar os projetos nos seus distritos também, mas não se preocupem, prometi que seria um presidente para todos os americanos."

Apesar de seus esforços, Biden continua impopular. Seu índice de aprovação pública subiu um ponto percentual, para 41%, em uma pesquisa de opinião Reuters/Ipsos encerrada no domingo. Isso está perto do nível mais baixo de sua presidência, com 65% dos americanos dizendo acreditar que o país está no caminho errado, em comparação com 58% um ano antes.

Da mesma forma, no outono de 2020, quando Donald Trump era presidente, 65% dos eleitores registrados acreditavam que o país estava no caminho errado, de acordo com pesquisas Reuters/Ipsos.

Os assessores de Biden veem o discurso como um marco antes da segunda campanha presidencial que ele deve lançar nas próximas semanas.

Biden completou 80 anos em novembro e, se reeleito, faria 82 no início de um segundo mandato, um fato que preocupa muitos eleitores democratas, mostram pesquisas recentes.

Republicanos divididos

Biden enfrentou uma reunião fragmentada de legisladores republicanos, ansiosos para colocar sua marca conservadora na política dos EUA após quatro anos de controle democrata da Câmara.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, um republicano que enfrentou desafios para unificar os legisladores de seu partido, sentou-se atrás de Biden durante o discurso pela primeira vez. "Senhor presidente, não quero arruinar sua reputação, mas estou ansioso para trabalhar com você", disse Biden, arrancando risadas.

McCarthy e a vice-presidente Kamala Harris sorriram e conversaram do palanque antes da chegada de Biden.

Respeito o outro lado”, disse McCarthy em um vídeo na terça-feira. “Posso discordar sobre a política. Mas quero garantir que este país seja mais forte, economicamente sólido, independente de energia, seguro e responsável."

Alguns legisladores republicanos da Câmara questionaram a vitória de Biden na corrida presidencial de 2020 contra Trump, prometendo investigar seu gabinete e sua família.

Biden elogiou a resiliência e a força da economia dos EUA, com o desemprego caindo para o nível mais baixo em quase 54 anos em janeiro.

Ele criticou as corporações por lucrar com a pandemia e examinou uma lista de desejos de propostas econômicas, muitas das quais provavelmente não serão aprovadas pelo Congresso. Eles incluíram um imposto mínimo para bilionários e uma quadruplicação do imposto sobre recompra de ações corporativas.

Biden criticou especialmente os lucros das empresas de petróleo. "Eu acho que é escandaloso", disse ele. Ele disse que os Estados Unidos precisariam de petróleo por pelo menos mais uma década, arrancando risos de alguns na câmara.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.