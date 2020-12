Em discurso na ONU, Araújo ataca o multilateralismo, omite parceria com a China e diz que desemprego está “sob controle”

O chanceler brasileiro usou o palco mais alto do multilateralismo para insistir em sua linha de “defesa da soberania nacional”, omitir a parceria com a China para trazer ao Brasil a CoronaVac e defender uma suposta recuperação da economia brasileira edit

247 - O chanceler brasileiro Ernesto Araújo utilizou-se mais uma vez do palanque mais alto da diplomacia internacional para defender conceitos mais adeptos ao século passado do que uma situação de pandemia exige. Em evento extraordinário na ONU, Araújo rompeu o tom de apoio ao multilateralismo, insistindo em sua linha de “defesa da soberania nacional”.

Em discurso, ele disse que a crise deve ser enfrentada “por nações individuais, agindo de forma coordenada”. Para ele, apenas o “trabalho nacional” e a “coordenação entre nações” vão solucionar a pandemia, e não “clichês bonitos como ‘o mundo precisa de mais multilateralismo’”.

As falas foram extraídas da coluna de Jamil Chade , no Uol.

Além disso, Araújo omitiu de sua fala a parceria entre a China e o Instituto Butantan que trará a CoronaVac ao Brasil. O chanceler fez referência à parceria com a AstraZeneca, mas se referiu apenas a acordos com “laboratórios estrangeiros” quando tratava do Instituto Butantan.

Por fim, Araújo defendeu o papel do governo em atuar em uma suposta recuperação econômica no Brasil, dizendo que o desemprego está “sob controle”. No entanto, no início desta semana, o IBGE revelou que o desemprego em outubro bateu o recorde durante a pandemia.

