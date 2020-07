Em discurso na ONU, delegação Suíça coloca Brasil ao lado de ditaduras que atacam direitos humanos e imprensa

Delegação suíça na ONU acusou o Brasil de usar pandemia do novo coronavírus para violar os direitos humanos, com destaque para a imprensa. Brasil foi colocado ao lado de países como Bangladesh, Camboja e Egito no que diz respeito a estas violações edit

247 - A Suíça criticou duramente o governo Jair Bolsonaro devido a inação no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, além de afirmar que o Brasil vem usando a calamidade da Covid-19 para violar os direitos humanos, com destaque para a imprensa. Segundo reportagem do blog do jornalista Jamil Chade, os representantes suíços na ONU colocaram o Brasil ao lado de países como Bangladesh, Camboja e Egito no que diz respeito a estas violações.

"A Suíça lamenta profundamente que muitos Estados tenham explorado a situação de emergência para restringir desproporcionalmente os direitos humanos, incluindo o direito à liberdade de expressão", disseram os membros da delegação suíça.

"Observamos tais restrições ou medidas desproporcionais contra jornalistas e mídia independentes, em particular nos seguintes países: Bangladesh, Brasil, Camboja, Cuba, China, Egito, Iraque, Nicarágua, Rússia, Tanzânia e Venezuela", completaram.

