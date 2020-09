Em discurso na ONU, Putin defende fortalecimento da OMS e propõe conferência sobre vacina

Reuters - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira à Assembleia-Geral da ONU que a Organização Mundial da Saúde (OMS) deve ser fortalecida para coordenar a resposta global à pandemia de coronavírus e propôs uma conferência de alto nível sobre cooperação no desenvolvimento de vacinas.

“Estamos propondo a realização de uma conferência online de alto nível em breve para os países interessados na cooperação no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus”, disse Putin.

“Estamos prontos para compartilhar experiências e continuar cooperando com todos os Estados e entidades internacionais, inclusive no fornecimento da vacina russa, que se mostrou confiável, segura e eficaz, para outros países”, disse ele.

