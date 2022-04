Em discurso para Fórum Asiático de Boao, Xi Jinping enfatiza que a humanidade é uma comunidade com futuro compartilhado

Apoie o 247

ICL

247 - Na manhã desta quinta-feira (21), o presidente Xi Jinping fez por meio de videoconferência um discurso de abertura intitulado “Enfrentando os desafios e construindo um futuro brilhante por meio da cooperação”, na cerimônia de abertura da Conferência Anual do Fórum Boao para a Ásia 2022, realizada em Boao, província de Hainan.

O presidente Xi apontou que agora, as mudanças do mundo, de nossos tempos e da história estão se desenrolando de maneiras nunca antes vistas. Essas mudanças estão colocando desafios que devem ser levados a sério pela humanidade. Uma revisão da história humana mostra que quanto mais difíceis as coisas ficam, maior a necessidade de permanecer confiante. Nenhuma dificuldade poderia parar a roda da história. Diante de tantos desafios, não devemos perder a confiança, hesitar ou vacilar. Em vez disso, devemos firmar a confiança e avançar contra todas as probabilidades.

O presidente Xi enfatizou que, para rompermos a névoa e abraçarmos um futuro brilhante, a maior força vem da cooperação e a maneira mais eficaz é a solidariedade. Nos últimos dois anos e mais, a comunidade internacional tem trabalhado arduamente para responder ao desafio da covid-19 e impulsionar a recuperação e o desenvolvimento global. As dificuldades e desafios são mais um lembrete de que a humanidade é uma comunidade com um futuro compartilhado onde todas as pessoas ascendem e caem juntas, e que todos os países precisam seguir a tendência dos tempos de paz, desenvolvimento e cooperação ganha-ganha, mover-se no direção de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, e enfrentar desafios e construir um futuro brilhante por meio da cooperação.

"Precisamos trabalhar juntos para defender a vida e a saúde das pessoas. Para que a humanidade conquiste uma vitória final contra a pandemia da covid-19, são necessários mais esforços. É essencial que os países se apoiem, coordenem melhor as medidas de resposta e melhorem a governança global da saúde pública, de modo a formar uma forte sinergia internacional contra a pandemia. Devemos manter as vacinas contra a covid como um bem público global e garantir sua acessibilidade nos países em desenvolvimento. A China forneceu mais de 2,1 bilhões de doses de vacinas para mais de 120 países e organizações internacionais, e cumprirá a promessa de doação de 600 milhões e 150 milhões de doses de vacinas para países da África e da Asean, respectivamente, como parte de nosso esforço para encerrar a imunização".

"Precisamos trabalhar juntos para promover a recuperação econômica. Devemos permanecer comprometidos com a construção de uma economia mundial aberta, aumentar a coordenação de macropolíticas, manter as cadeias industriais e de suprimentos globais estáveis, tudo em um esforço para promover o desenvolvimento global equilibrado, coordenado e inclusivo. Devemos seguir uma abordagem centrada nas pessoas e colocar o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas no topo da agenda. Devemos promover a cooperação prática em áreas-chave como redução da pobreza, segurança alimentar, financiamento do desenvolvimento e industrialização, em uma tentativa de abordar o desenvolvimento desigual e inadequado e promover a implementação sólida da Iniciativa de Desenvolvimento Global".

"Precisamos trabalhar juntos para manter a paz e a estabilidade no mundo. A mentalidade da Guerra Fria apenas destruiria a estrutura de paz global, o hegemonismo e a política de poder apenas colocariam em risco a paz mundial, e o confronto em bloco apenas exacerbaria os desafios de segurança no século XXI".

A China gostaria de propor uma Iniciativa de Segurança Global, ou seja, permanecer comprometida com a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável, e trabalhar em conjunto para manter a paz e a segurança mundiais; manter o compromisso de respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países, defender a não ingerência nos assuntos internos e respeitar as escolhas independentes de caminhos de desenvolvimento e sistemas sociais feitas por pessoas em diferentes países; manter o compromisso de cumprir os propósitos e princípios da Carta da ONU, rejeitar a mentalidade da Guerra Fria, opor-se ao unilateralismo e dizer não à política de grupo e ao confronto em bloco; manter o compromisso de levar a sério as preocupações legítimas de segurança de todos os países, defender o princípio da segurança indivisível, construir uma arquitetura de segurança equilibrada, eficaz e sustentável e se opor à busca da própria segurança à custa da segurança dos outros; manter o compromisso de resolver pacificamente as diferenças e disputas entre os países por meio do diálogo e da consulta, apoiar todos os esforços conducentes à solução pacífica de crises, rejeitar padrões duplos e se opor ao uso arbitrário de sanções unilaterais e jurisdição de braços longos; permanecer comprometidos em manter a segurança nos domínios tradicionais e não tradicionais e trabalhar juntos em disputas regionais e desafios globais, como terrorismo, mudanças climáticas, segurança cibernética e biossegurança.

"Precisamos trabalhar juntos para enfrentar os desafios da governança global. Países ao redor do mundo são como passageiros a bordo do mesmo navio que compartilham o mesmo destino. Para o navio navegar na tempestade e navegar em direção a um futuro brilhante, todos os passageiros devem se unir. A ideia de jogar alguém ao mar simplesmente não é aceitável. Nos dias de hoje, a comunidade internacional evoluiu tanto que se tornou um aparelho sofisticado e integrado. Atos para remover qualquer peça única causarão sérios problemas ao seu funcionamento. Quando isso acontecer, tanto as vítimas quanto os iniciadores de tais atos terão a perder. Precisamos adotar uma filosofia de governança global que enfatize ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados, promova os valores comuns da humanidade e defenda trocas e aprendizado mútuo entre civilizações. Precisamos defender o verdadeiro multilateralismo e salvaguardar firmemente o sistema internacional com a ONU em seu núcleo e a ordem internacional sustentada pelo direito internacional. É particularmente importante que os principais países dêem o exemplo em honrar a igualdade, a cooperação, a boa fé e o estado de direito, e ajam de maneira condizente com seu status".

O presidente Xi enfatizou que, nas últimas décadas, a Ásia desfrutou de estabilidade geral e crescimento rápido sustentado, tornando possível o Milagre Asiático. Quando a Ásia vai bem, o mundo inteiro se beneficia. Portanto, precisamos continuar desenvolvendo e fortalecendo a Ásia, demonstrar a resiliência, sabedoria e força da Ásia e fazer da Ásia uma âncora para a paz mundial, uma potência para o crescimento global e um novo marco para a cooperação internacional.

Em primeiro lugar, devemos salvaguardar resolutamente a paz na Ásia. Os Cinco Princípios da Coexistência Pacífica e o Espírito de Bandung, primeiramente defendidos pela Ásia, são ainda mais relevantes hoje. Devemos honrar princípios como respeito mútuo, igualdade, benefício mútuo e coexistência pacífica, seguir uma política de boa vizinhança e amizade, e garantir que sempre mantenhamos nosso futuro em nossas próprias mãos.

Em segundo lugar, devemos avançar vigorosamente na cooperação asiática. A entrada em vigor da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) e a abertura ao tráfego da ferrovia China-Laos impulsionaram efetivamente a conectividade institucional e física em nossa região. Devemos aproveitar essas oportunidades para promover um mercado mais aberto em toda a Ásia e dar novos passos na cooperação mutuamente benéfica.

Terceiro, devemos promover conjuntamente a unidade asiática. Devemos cimentar a centralidade da ASEAN na arquitetura regional e defender uma ordem regional que equilibre as aspirações e acomode os interesses de todas as partes. Os países, independentemente de seu tamanho e força, tanto dentro quanto fora da região, devem acrescentar esplendor, e não problemas, à Ásia. Todos devem seguir o caminho da paz e do desenvolvimento, buscar cooperação ganha-ganha e contribuir para uma família asiática de unidade e progresso juntos.

O presidente Xi observou que os fundamentos da economia chinesa – sua forte resiliência, enorme potencial, vasta margem de manobra e sustentabilidade a longo prazo – permanecem inalterados. Eles proporcionarão grande dinamismo para a estabilidade e recuperação da economia mundial e oportunidades de mercado mais amplas para todos os países. A China aplicará plenamente sua nova filosofia de desenvolvimento, acelerará o estabelecimento de um novo paradigma de desenvolvimento e redobrará os esforços para um desenvolvimento de alta qualidade. Não importa como o mundo mude, a fé da China e seu compromisso com a reforma e a abertura não vacilarão. A China seguirá inabalavelmente o caminho do desenvolvimento pacífico e sempre será um construtor da paz mundial, um contribuinte para o desenvolvimento global e um defensor da ordem internacional.

Xi concluiu seu discurso com um velho ditado chinês: “Continue andando e ninguém será intimidado por mil milhas; fazer esforços constantes e não se deixará intimidar por mil tarefas.” Ele observou que, desde que demos as mãos e nunca afrouxemos os esforços, seremos capazes de construir uma grande sinergia por meio da cooperação ganha-ganha, superar os vários desafios ao longo do caminho e inaugurar um futuro melhor e mais brilhante para a humanidade.

Fonte: Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China

