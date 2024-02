Apoie o 247

TASS - A Rússia está pronta para trabalhar com qualquer presidente dos Estados Unidos, eleito pelo povo americano, mas prefere Joe Biden: "Ele é mais experiente e mais previsível. Ele é um político da 'velha escola'. Mas trabalharemos com qualquer Líder dos EUA, eleito pelo povo da América."

Durante o seu encontro pessoal com Biden, Putin não notou quaisquer sinais que sugerissem a possibilidade da sua incapacidade: Sim, ele espiava as suas notas de vez em quando, mas, falando francamente, eu também espiava as minhas. (…) Há relatos de que ele bateu a cabeça no helicóptero ao sair, mas quem não o fez?"

A atenção do público à saúde do atual presidente dos EUA, Joe Biden, é resultado de uma campanha eleitoral acalorada no país, mas seria incorreto que a Rússia interviesse nisso. Não é a saúde dos candidatos que importa para Moscovo, mas sim as suas abordagens políticas: “Penso que a abordagem da administração em exercício é muito prejudicial e errónea”.

