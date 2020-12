Em estado de negação, Trump diz a eleitores que venceu a eleição

Donald Trump ainda afirmou que ganhou mais de 74 milhões de votos durante as eleições de novembro, o que, segundo ele, é mais do que suficiente para garantir a vitória edit

Sputnik – O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a questionar neste sábado (5) a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas.

Trump participou neste sábado (5) do seu primeiro comício após a realização das eleições presidenciais e voltou a afirmar que houve fraude na votação. Em discurso a apoiadores, ele afirmou que ainda iria acabar ganhando as eleições.

"Estamos vencendo esta eleição [...] ainda vamos vencê-la", disse Trump em comício em Valdosta, na Geórgia.

O presidente norte-americano acrescentou que a vitória do democrata Joe Biden foi "fraudada" e é "um acordo fixo".

Donald Trump ainda afirmou que ganhou mais de 74 milhões de votos durante as eleições de novembro, o que, segundo ele, é mais do que suficiente para garantir a vitória.

Na última sexta-feira (4), a equipe de Trump anunciou que havia entrado com uma moção para anular os resultados da eleição no estado da Geórgia, dizendo que havia "dezenas de milhares" de votos dados ilegalmente que haviam sido documentados no estado.

