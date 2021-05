Em exercício, caças-bombardeiros chineses abrem fogo em águas disputadas no mar do Sul da China (vídeo)

Sputnik Brasil - Na segunda-feira (24), a Marinha do Exército de Libertação Popular (ELP) da China anunciou ter realizado um exercício de fogo real no mar do Sul da China.

Durante os exercícios, as aeronaves dispararam diversas munições contra alvos marítimos, fazendo com que os pilotos elevassem suas capacidades de ataque de precisão.

De acordo com o jornal Global Times, o Comando do Teatro Sul do ELP utilizou caças-bombardeiros JH-17 durante os exercícios, para praticar ataques de precisão e saturação.

Dezenas de aeronaves participaram dos treinamentos, penetrando nas linhas de defesa a baixas altitudes no mar e disparando mísseis, rajadas de metralhadora e bombas aéreas.

O anúncio dos exercícios ocorreu poucos dias após um Destróier dos EUA navegar nas águas territoriais chinesas na região.

A Marinha do ELP tem realizado uma série de exercícios de fogo real de diferentes comandos de teatro, enquanto Pequim busca criar uma força militar pronta para o combate diante da crescente pressão militar dos EUA sobre o estreito de Taiwan e o mar do Sul da China.

