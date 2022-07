Em Hong Kong, Xi Jinping encontra-se com John Lee

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na manhã do dia 1º em Hong Kong com John Lee, chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), que acabou de tomar posse.

Xi Jinping parabenizou John Lee por sua nomeação como o sexto chefe do executivo da RAEHK. Ele ressaltou que após 25 anos, tanto a prática de "um país, dois sistemas" quanto o desenvolvimento de Hong Kong alcançaram um novo ponto de partida histórico, e o público em geral tem grandes expectativas no senhor Lee e no novo governo da RAEHK. Temos plena confiança no senhor Lee e no novo governo da RAEHK e estamos confiantes no futuro de Hong Kong, disse Xi Jinping.

John Lee agradeceu ao presidente e ao governo central por sua confiança. Mais tarde, Xi Jinping, acompanhado por John Lee, reuniu-se com os responsáveis dos órgãos executivo, legislativo e judiciário da RAEHK.

