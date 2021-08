Em mais uma prova de fracasso, Casa Branca admite que armas dos EUA no Afeganistão estão em poder do Talibã

Nos últimos 20 anos, Washington gastou em vão mais de US $ 80 bilhões para armar e equipar o Exército Nacional Afegão edit

247 - A Casa Branca admite que uma "quantidade considerável" de armas dos EUA no Afeganistão está nas mãos do Talibã.

Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, admitiu que uma "quantidade considerável" de armas americanas acumuladas no Afeganistão, avaliada em bilhões de dólares, caiu nas mãos do Talibã, informa o RT.

O grupo militante islâmico assumiu o controle do país nos últimos dias.

Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Sullivan foi questionado sobre o que aconteceu com os bilhões de dólares em equipamentos, incluindo armas, munições, helicópteros e outros suprimentos, entregues por Washington ao governo do Afeganistão nas duas décadas anteriores ao seu colapso.

"Não temos uma imagem completa, obviamente, de onde cada peça do material de defesa foi", respondeu o conselheiro de Biden. "Mas certamente uma quantia considerável caiu nas mãos do Talibã e obviamente não temos a sensação de que eles vão nos entregar no aeroporto."

