Em mais uma provocação contra a China, congressistas dos EUA dizem que Taiwan é uma "força para o bem no mundo"

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - O chefe da delegação do Congresso dos EUA em visita a Taiwan chamou a ilha de "força para o bem no mundo" durante uma reunião com a "presidente" taiwanesa Tsai Ing-wen na sexta-feira (26).

Cinco membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegaram a Taiwan na quinta-feira (25) para uma viagem de dois dias, sendo a segunda visita de legisladores norte-americanos em um mês.

Mark Takano, o chefe da delegação bipartidária norte-americana, afirmou que os legisladores estão na região para relembrar aos parceiros e aliados que a responsabilidade partilhada para com um Indo-Pacífico seguro e livre permanece mais forte do que nunca.

PUBLICIDADE

"Senhora presidente, quero elogiar e louvar sua liderança. Sob sua administração, nossos laços são ainda mais positivos e produtivos do que têm sido durante décadas", disse Takano, citado pela Reuters.

"Nosso compromisso para com Taiwan é muitíssimo sólido e tem permanecido firme, enquanto os laços entre nós se aprofundaram. Taiwan é uma história de sucesso democrático, um parceiro confiável e uma força para o bem no mundo", adicionou.

PUBLICIDADE

Por sua vez, a presidente taiwanesa prometeu manter a paz com a China, mas sublinhou que defenderá a ilha se Pequim a atacar.

"Quanto à situação regional a que vocês têm prestado atenção, Taiwan continuará intensificando a cooperação com os Estados Unidos a fim de defender nossos valores comuns de liberdade e democracia e assegurar a paz e estabilidade na região", afirmou a presidente de Taiwan.

PUBLICIDADE