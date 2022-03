Em manifesto, artistas russos pedem fim de bombardeios e paz com a Ucrânia

Apoie o 247

247 - Personalidades russas ligadas ao teatro e cinema divulgaram nesta quarta-feira (2) um manifesto pedindo o fim do conflito militar com a Ucrânia.

No manifesto, os artistas defendem que, acima de tudo, a vida é o valor a preservar. “Em cada um de nós vive uma memória genética da guerra. Não queremos uma nova guerra, não queremos que as pessoas morram”, escrevem. “O século XX trouxe muita dor e sofrimento à humanidade. Queremos acreditar que o século XXI se tornará um século de esperança, abertura, diálogo, um século de diálogo, de amor, de compaixão e de misericórdia. Apelamos a todos os lados do conflito que ponham um fim aos confrontos e se sentem à mesa das negociações. Apelamos à preservação do valor mais alto: a vida humana.”

Entre os signatários do estão o diretor Vladimir Urin, responsável pelo Teatro Bolshoi, instituição estatal de referência da cultura russa, além do violonista Vladimir Spivakov, e do dramaturgo Valery Fokin, diretor artístico do Teatro Alexandrinsky, de São Petersburgo. Em 2014, Vladimir Urin assinou uma carta aberta apoiando a política de Putin para a Crimeia.

