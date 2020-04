Em manifesto, rede internacional de intelectuais rechaça novas ações dos EUA contra a Venezuela

Os membros da Rede em Defesa da Humanidade, que agrupa intelectuais progressistas de todo o mundo, reiteraram que "o mundo inteiro sabe que a Venezuela não está entre os países que produzem, traficam ou consomem drogas", refutando assim acusação do governo estadunidense edit

247 - A Rede de Defesa da Humanidade (REDH), que agrupa intelectuais progressistas em todo o mundo, expressou sua rejeição aos novos ataques do governo dos Estados Unidos contra o povo e as autoridades da Venezuela, através de ameaças e acusações infundadas.

Em seu portal na Internet, a REDH indicou que "após 20 anos de tentativas de derrubar a Revolução Bolivariana democrática e pacífica, procuram justificar a invasão do território venezuelano violando, como sempre fizeram, as regras do direito internacional".

O manifesto da REDH destaca que "o mundo inteiro sabe que a Venezuela não está entre os países que produzem, traficam ou consomem drogas", enfatizando que a nação sul-americana não aparece nas estatísticas dos relatórios apresentados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em 2019, informa a Telesul.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso