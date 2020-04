Em meio à crise, NY suspende aulas até o fim do ano letivo

247 - Prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, afirmou neste sábado, 11, que as escolas da rede municipal permanecerão fechadas pelo resto do ano letivo norte-americano, que termina, geralmente, em junho, quando começam as férias.

Na cidade, as escolas estão fechadas desde o dia 16 de março, como forma de evitar aglomerações e assim desacelerar a propagação do vírus.

Nos EUA, o número de infectados já ultrapassou 500 mil casos, com 19 mil óbitos. A maioria dos casos estão concentrados no Estado e cidade de Nova York.

