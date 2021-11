Em meio a dúvidas sobre resultados, negociações sobre acordo nuclear iraniano recomeçam em Viena

Apoie o 247

Sputnik - Suspensas por cinco meses, as negociações internacionais sobre o programa nuclear iraniano vão ser retomadas nesta segunda-feira (29) em Viena, enquanto analistas preveem obstáculos à rápida restauração do acordo de 2015.

As conversações foram pausadas em junho em uma nota positiva, com diplomatas dizendo estar "próximos" do compromisso, mas a chegada do novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ao poder no país mudou a visão.

O acordo de 2015, também conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), estabeleceu o levantamento de várias sanções econômicas impostas ao Irã em troca de redução do programa nuclear do país. Após os EUA terem abandonado o acordo em 2018, o Irã também deixou de cumprir o pacto.

Mesmo que Teerã tenha concordado em voltar às negociações, o enviado especial dos EUA para questões iranianas, Rob Malley, disse que a atitude de Teerã "não augura nada de bom para as conversações". "Se o Irã pensa que pode usar o tempo para obter mais vantagem e, em seguida, voltar e dizer que quer algo melhor, simplesmente não vai funcionar. Nós e nossos parceiros não vamos aceitar isso ", disse o enviado ao BBC Sounds no sábado (27).

