Em meio a perigo de guerra na Ucrânia, caças russos simulam interceptação de aviões intrusos em exercícios militares conjuntos

MINSK, TASS - Caças russos Su-35S e caças bielorrussos Su-30SM praticaram a interceptação de aeronaves intrusas durante voos perto de Baranovichi na região de Brest da Bielorrússia nos exercícios conjuntos "Union Resolve 2022", informou o Ministério da Defesa da Bielorrússia na sexta-feira.

"No ar, os pilotos simularam a interceptação de uma aeronave intrusa e a condução de uma batalha aérea", disse o ministério em comunicado.

Os exercícios conjuntos Union Resolve 2022 Rússia-Bielorrússia estão sendo realizados no território bielorrusso de 10 a 20 de fevereiro. As tropas participantes estão praticando o combate e repelindo a agressão externa, combatendo o terrorismo e protegendo os interesses do Estado da União.

Como informou o Ministério da Defesa da Rússia, durante os exercícios conjuntos, as tropas praticarão o reforço da fronteira do estado em áreas potenciais de penetração ilegal de gangues armadas no território da Bielorrússia e o fechamento de canais de fornecimento de armas, munições e outros meios que pode ser usado para desestabilizar a situação no país, eliminando gangues armadas ilegais e grupos inimigos subversivos e de reconhecimento.

As tropas estão praticando suas operações conjuntas nos campos de treinamento Domanovsky, Gozhsky, Obuz-Lesnovsky, Brestsky e Osipovichsky na Bielorrússia. Os aeródromos de Baranovichi, Luninets, Lida e Machulishchi também estão envolvidos nos exercícios.

