Em meio a protestos, Conselho Constitucional Francês aprova elevação da idade de aposentadoria para 64 anos

247 - O Conselho Constitucional Francês aprovou, na sexta-feira, o aumento da idade de aposentadoria para 64 anos e rejeitou as solicitações de um referendo sobre a questão.

O conselho aprovou o artigo chave da reforma da pensão sobre a elevação da idade de aposentadoria, mas rejeitou seis artigos do projeto de lei, incluindo a introdução de multas para empresas que se recusam a contratar pessoas com mais de 55 anos. Além disso, o conselho rejeitou as solicitações feitas pelos partidos de esquerda para realizar um referendo sobre a reforma da pensão.

Com isso, o presidente Emmanuel Macron deve assinar a lei da reforma previdenciária em dois dias, informa a agência Sputnik. Antes da decisão, Macron disse que buscaria se reunir com os sindicatos, que expressaram sua raiva ao longo do dia.

Longos engarrafamentos se formaram em cidades como Marselha durante o dia e multidões se reuniram em todo o país para ouvir a decisão do tribunal. Os manifestantes entraram na sede da gigante de artigos de luxo LVMH e acenderam sinalizadores de fumaça na quinta-feira - no mesmo dia em que o preço das ações da empresa atingiu um novo recorde, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre.

A reforma previdenciária na França, onde o direito de se aposentar com pensão completa aos 62 anos é profundamente valorizado, é sempre uma questão altamente delicada e ainda mais nos últimos meses com o aumento do descontentamento social com o custo de vida.

