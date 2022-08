Em meio a tensão com a China, Blinken diz que EUA se opõem a qualquer esforço para mudar status quo de Taiwan

"A estabilidade no Estreito de Taiwan é do interesse de toda a região", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante uma reunião no sudeste asiático edit

Reuters - Os Estados Unidos se opõem a qualquer esforço unilateral para mudar o status quo de Taiwan, especialmente pela força, e sua política sobre Taiwan não mudou, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, aos seus homólogos do sudeste asiático nesta quinta-feira.

A estabilidade no Estreito de Taiwan é do interesse de toda a região, disse ele em uma reunião no Camboja, acrescentando também que Washington está ansioso para ouvir ideias da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) sobre como o grupo poderia cooperar com o Quad, aliança formada por EUA, Japão, Índia e Austrália.

