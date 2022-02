Em meio à tensão crescente, embaixada pede que brasileiros deixem a Ucrânia 'sem demora'

Representação diplomática já havia emitido um alerta no último final de semana para que as províncias separatistas fossem evitadas edit

247 - O aumento da tensão na Ucrânia levou a embaixada do Brasil a pedir que os cidadãos brasileiros abandonem as regiões de Donetsk e Luhansk “sem demora”.

“Com relação aos desdobramentos dos últimos dois dias, a embaixada reforça sua recomendação de atenção e para que sejam evitadas visitas às províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk. Aconselha-se aos cidadãos que já estejam nessas regiões que considerem deixá-las sem demora”, disse a embaixada por meio de um comunicado divulgado nesta quarta-feira (23).

De acordo com o Metrópoles, a representação diplomática já havia emitido um alerta no último final de semana para que as províncias separatistas fossem evitadas.

