Em meio a tensões, Netanyahu faz alertas para Irã, Síria e Líbano

Sputnik - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. disse que o Irã não terá permissão de estabelecer uma base militar na fronteira norte de Israel e ainda acrescentou que o Líbano e a Síria serão responsabilizados por quaisquer ataques que venham de seus territórios em meio às tensões na região.

"Não permitiremos que o Irã estabeleça uma base militar em nossa fronteira norte. O Líbano e a Síria são responsáveis ​​por qualquer ataque que venha seu território contra Israel [...]. Não podemos prejudicar nossa segurança, não podemos permitir que ameacem nossos cidadãos [...]. As Forças de Defesa de Israel estão prontas para responder a qualquer ameaça", disse Netanyahu durante o encontro semanal de seu gabinete.

No início da semana, a mídia israelense informou que tropas adicionais foram transferidas para as regiões norte do país depois que circularam informações sobre a morte de um combatente do Hezbollah libanês como resultado de um ataque da Força Aérea israelense no sul de Damasco na segunda-feira (20). O exército israelense se recusou a comentar informações da Sputnik de que as defesas aéreas da Síria repeliram um ataque israelense nos céus de sua capital.

Na tarde da sexta-feira (24), na fronteira entre Israel e Síria, explosões danificaram um prédio e um carro do lado israelense. Em resposta, helicópteros israelenses dispararam contra alvos do exército sírio no sul da Síria.

