Em mensagem ao país, presidente do Cazaquistão diz ter dado ordem de atirar contra terroristas

Sputnik - Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaev, fez hoje, sexta-feira (7) sua terceira comunicação à nação desde o início dos protestos no país.

Tokaev disse que deu ordem de atirar contra terroristas sem aviso e sublinhou que as autoridades vão responder duramente a todos os atos de vandalismo contra o Estado de direito. Os detidos no decorrer dos protestos serão responsabilizados da forma mais severa, sublinhou o presidente. O líder cazaque apelou aos cidadãos para reportarem todas as atividades suspeitas. De acordo com o presidente, 20 mil bandidos atacaram a cidade de Almaty.

"Eu dei a ordem para que agentes da justiça e soldados do exército abrissem fogo para matar sem aviso prévio", afirmou o presidente.

O presidente declarou que serão investigadas as ações dos efetivos dos órgãos de segurança para saber por que eles não detectaram a tempo as células adormecidas dos terroristas. Segundo o presidente, a preparação e organização dos terroristas foi realizada a partir de um único ponto de comando. O líder cazaque destacou que o país vai levar a operação antiterrorista até o fim e que aqueles que não se rendam serão eliminados.

"Eu criei um grupo especial interdepartamental que vai buscar e prender criminosos e terroristas. Prometo aos nossos cidadãos que todas essas pessoas serão levadas à mais estrita responsabilidade criminal", disse Tokaev.

Os terroristas ainda não depuseram as armas, disse Tokaev, a operação contra eles continua em curso. Ele adicionou que o país teve que enfrentar tanto criminosos locais como terroristas estrangeiros. Segundo o presidente, os terroristas continuam danificando bens do Cazaquistão e usam armas contra os cidadãos do país. Centenas de cidadãos e militares foram mortos e feridos em Almaty em resultado das ações dos terroristas, disse o presidente.

"Não só os prédios administrativos, mas também os bens pessoais dos civis, sem falar na saúde e na vida de centenas de civis e militares, sofreram com as ações dos bandidos. Expresso minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos das vítimas", lamentou o presidente.

Os eventos trágicos no país nos fazem encarar as questões da democracia de novo jeito, disse o presidente, porque a democracia não significa que tudo é permitido.

O presidente cazaque chamou de loucura a proposta vinda do exterior de realizar negociações com os terroristas.

Tokaev agradeceu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela resposta rápida ao pedido de ajuda de enviar forças de paz. Ele agradeceu também a outros chefes de Estado dos países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, na sigla em inglês) pelo apoio prestado à república.

O presidente declarou que no país faltam forças especiais e equipamentos de segurança. Tokaev adicionou que decidiu restabelecer a Internet em várias regiões em determinado horário. Entretanto, ele sublinhou que o acesso livre à Internet não prevê a postagem de difamações e incitações à violência.

Todos os pedidos de cidadãos do Cazaquistão, expressos de forma pacífica, foram ouvidos, disse o presidente. O estado de emergência será pouco a pouco cancelado nas regiões onde a situação melhorar. Em meio aos protestos, o presidente prometeu apresentar um plano de reformas e medidas concretas para a sua implementação.

O presidente do Cazaquistão também anunciou durante o comunicado oficial, que no dia 11 de janeiro o governo vai "tomar decisões específicas".

"Eu estou absolutamente certo de que a nação sagrada do Cazaquistão vai se tornar uma grande força do cenário mundial, nossa economia vai se desenvolver com dinamismo e a situação social dos nossos cidadãos vai melhorar. Para conseguir esses resultados, eu vou propor um plano de reforma com medidas concretas de implementação", informou Tokaev.

Dias de tensão

Os protestos em massa no Cazaquistão contra o aumento nos preços do gás liquefeito (GLP) começaram no início de 2022. Confrontos com a polícia foram registrados nas ruas das principais cidades cazaques, incluindo a maior delas, Almaty, e a capital Nursultan.

No dia 5 de janeiro, a Internet chegou a ser desligada em todo o território do país e vários canais de televisão pararam temporariamente a transmissão. O estado de emergência foi introduzido no Cazaquistão até 19 de janeiro.

Também na quarta-feira, dia 5, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaev, demitiu o governo e assumiu a presidência do Conselho de Segurança da República, solicitando assistência militar à CSTO.

