Em mensagem ao rei Charles III, Xi Jinping fala em "expandir intercâmbios e cooperações" entre China e Reino Unido

“Quero me esforçar, junto com o rei Charles III, para intensificar a compreensão mútua e a amizade entre os povos dos dois países”, assinalou o presidente chinês edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de congratulação no sábado (10) ao rei Charles III por ter assumido o trono do Reino Unido.

Xi Jinping disse que este ano assinala os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Reino Unido.

“Quero me esforçar, junto com o rei Charles III, para intensificar a compreensão mútua e a amizade entre os povos dos dois países, expandir os intercâmbios e cooperações, reforçar os contatos sobre temas globais, beneficiando as duas nações e os seus povos e contribuindo para a paz e o desenvolvimento mundial”, assinalou o presidente chinês.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.