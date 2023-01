Em mensagem de ano novo, Putin diz que 2022 foi ano de grandes lutas para a Rússia

Apoie o 247

ICL

TASS - O ano que termina foi um ano de "decisões difíceis e necessárias, passos importantes" para a independência total da Rússia, e agora o país está lutando por seu futuro, disse o presidente Vladimir Putin em seu discurso de Ano Novo aos cidadãos russos no sábado (31).

O chefe de Estado dirigiu-se ao povo do país ao lado dos militares, não tendo como pano de fundo o Kremlin como de costume. Como o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, explicou aos repórteres, o endereço foi a sede do Distrito Militar do Sul.

A TASS coletou as principais declarações do discurso de Ano Novo do presidente, que durou nove minutos.

Resultados do ano

"Foi um ano de decisões difíceis e necessárias, grandes passos para a conquista da plena soberania da Rússia e a poderosa consolidação de nossa sociedade".

Os "eventos verdadeiramente cruciais e fatídicos" de 2022 se tornaram um marco que estabelece as bases para o futuro comum dos russos e sua verdadeira independência: "É por isso que estamos lutando hoje".

“Foi um ano que colocou muito em seu lugar, separou claramente a coragem e o heroísmo da traição e da covardia, mostrou que não há poder maior do que o amor à família e aos amigos, a lealdade aos amigos e camaradas, a devoção à pátria”.

Agressão ocidental

O Ocidente mentiu sobre a paz por anos, mas na verdade estava se preparando para a agressão: "E hoje ele está admitindo isso abertamente, não mais envergonhado. Eles estão cinicamente usando a Ucrânia e seu povo para enfraquecer e dividir a Rússia".

As elites ocidentais garantiram hipocritamente suas intenções pacíficas, incluindo a resolução do conflito no Donbass, mas na verdade "de todas as maneiras possíveis encorajaram os neonazistas".

Este ano, o Ocidente declarou uma "guerra de sanções real" contra a Rússia: "Aqueles que a iniciaram esperavam a destruição completa de nossa indústria, finanças e transporte. Isso não aconteceu, porque juntos criamos uma margem confiável de segurança".

Sobre os participantes da operação militar

"Serviços russos, milícias, voluntários estão agora lutando por sua terra natal, pela verdade e justiça. Para que garantias de paz e segurança para a Rússia sejam fornecidas de forma confiável. Todos eles são nossos heróis, é o momento mais difícil para eles agora".

As autoridades prestarão toda a assistência necessária às famílias dos participantes da operação que morreram no campo de batalha: "Faremos o possível para ajudar as famílias de nossos camaradas caídos a criar seus filhos, dar-lhes uma educação decente e obter uma profissão".

Putin agradeceu aos militares por seu valente serviço e parabenizou "todo o pessoal das forças armadas" no Ano Novo: "Todo o nosso vasto país está orgulhoso de sua fortaleza, resiliência e coragem, orações e corações de milhões de pessoas estão com você. E na mesa do Ano Novo com certeza haverá brindes em sua homenagem".

Lutando pelo futuro

Agora "o mais importante é o destino da Rússia", sua defesa é "um dever sagrado para os ancestrais e descendentes". "Sempre soubemos e hoje estamos novamente convencidos de que o futuro soberano, independente e seguro da Rússia depende apenas de nós, de nossa força e vontade!".

A luta da Rússia por seus interesses e seu futuro se tornará "um exemplo inspirador para outros Estados em sua luta por uma ordem mundial multipolar justa".

Os russos devem acreditar que seu país permanecerá "grande e independente" e "só seguirá em frente e vencerá".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.