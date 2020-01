Em mensagem de Ano Novo, Xi Jinping promete uma China próspera

247 - O presidengte chinês Xi Jinpiong prometeu em sua mensagem de Ano Novo dirigida ao povo nesta terça-feira (31) tirar da miséria todos os moradores rurais que vivem abaixo da atual linha da pobreza e eliminar a pobreza em todos os distritos subdesenvolvidos.

"O ano de 2020 é crucial para ganhar a batalha antipobreza", disse Xi. "A trombeta soou. Nós devemos trabalhar em conjunto e trabalhar duramente... para assegurar a vitória na batalha contra a pobreza."

Xi também estendeu os melhores votos para Hong Kong e os compatriotas da região administrativa especial, informou a Xinhua.

"A situação em Hong Kong tem sido uma preocupação de todos nos últimos meses", lembrou o presidente.

"Sem um ambiente harmonioso e estável, como pode haver um lar onde as pessoas possam viver e trabalhar felizmente?" - questionou. "Nós sinceramente esperamos o melhor para Hong Kong e os compatriotas de Hong Kong", afirmou Xi.

Uma Hong Kong próspera e estável constitui a aspiração tanto dos compatriotas de Hong Kong, quanto do povo da pátria, disse ele.

Notando que há tempos tanto pacíficos como agitados na história, Xi destacou: "nós não temos medo de ventos e chuvas, ou qualquer tipo de dificuldades."

O presidente garantiu que a China inabalavelmente seguirá o caminho de desenvolvimento pacífico, salvaguardará a paz mundial e promoverá o desenvolvimento comum.

"Nós estamos prontos para darmos as mãos com as pessoas de todo o mundo para construirmos ativamente o Cinturão e Rota e promovermos a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, e para trabalharmos incansavelmente para criar um melhor futuro para a humanidade", salientou Xi.

"Em 2019, suamos e trabalhamos arduamente e prosseguimos com esforços concretos rumo aos êxitos", disse Xi em seu discurso, resumindo o progresso alcançado no ano que termina.

O produto interno bruto (PIB) da China deve se aproximar de 100 trilhões de yuans (US$ 14,37 trilhões), enquanto o seu PIB per capita deve atingir US$ 10 mil em 2019, notou o presidente.

Importantes progressos foram feitos nos esforços para prevenir e neutralizar grandes riscos, implementar o alívio da pobreza direcionado, e prevenir e controlar a poluição.

Cerca de 340 distritos pobres em toda a China sairão da pobreza e mais de 10 milhões de pessoas serão tiradas da pobreza até o fim de 2019, disse Xi.

Ele também destacou os avanços na ciência e tecnologia. A sonda Chang'e-4 fez um pouso histórico no lado oculto da Lua; o foguete transportador Longa Marcha-5 Y3 foi lançado com sucesso; o navio quebra-gelo polar Xuelong 2 iniciou sua primeira viagem à Antártica.

Um novo grupo de zonas de livre comércio foi estabelecido, a Zona Piloto de Livre Comércio de Shanghai foi expandida, o quadro de inovação de ciência e tecnologia foi lançado tranquilamente, e mais de 2 trilhões de yuans de impostos e tarifas foram cortados durante o ano.

Xi notou progressos de reforma sólidos na defesa nacional e forças armadas. Um grande desfile militar foi realizado no Dia Nacional. O primeiro porta-aviões construído pela China foi comissionado.

"O momento mais memorável de 2019 foram as celebrações pelo 70º aniversário da fundação da República Popular da China", disse Xi, acrescentando que a força de patriotismo pura foi sentida pelo povo.

Xi disse que durante o último ano ele seguiu as rotas da revolução da China. "A nossa aspiração inicial e missão são as nossas fontes inesgotáveis de motivação durante a mossa Longa Marcha na nova era."

"Como sempre, não importando o quão ocupado estava, reservei tempo para visitar as pessoas no campo", continuou Xi, recordando suas interações com o povo durante o ano.

O presidente mencionou os nomes de indivíduos entre muitas pessoas comuns que, disse ele, "nos tocou profundamente" no último ano.

O líder chinês destacou uma série de eventos que o país realizou durante o ano, incluindo o segundo Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional, a Exposição Internacional de Horticultura de Beijing, a Conferência sobre Diálogo de Civilizações Asiáticas e a segunda Exposição Internacional de Importação da China.

Xi lembrou que se encontrou com líderes de vários países durante o ano, compartilhando com eles as propostas da China, promovendo a amizade e reforçando o consenso.

O número de países com os quais a nação chinesa tem relações diplomáticas chegou a 180, segundo o presidente.

"Temos amigos em cada canto do mundo", disse ele.

Para encerrar o seu discurso, Xi disse: "vamos aproveitar o dia e vivê-lo plenamente e saudar a chegada do ano de 2020 juntos."