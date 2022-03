Em mensagem, Zelensky afirma que operação militar russa está chegando ao fim

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira (29) que a operação militar russa em seu país "está chegando ao fim", mas que seu não reduzirá os "esforços de defesa", depois que a Rússia anunciou que reduzirá as ações em Kiev e Chernigov.

"Sim, podemos qualificar os sinais que ouvimos da plataforma de negociação como positivos. Mas esses sinais não abafam os estragos dos projéteis russos", afirmou Zelensky nesta terça-feira (29)habitual postada no final do dia no site ucraniano, informa a EFE.

"Em seu 34º dia a invasão em grande escala da Rússia e de nossa defesa em grande escala está chegando ao fim", destacou Zelensky.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Exército russo começou a retirada de suas tropas dos arredores de Kiev e da cidade sitiada de Chernigov, no norte, para se concentrar na concentração de Donbass, o objetivo principal da campanha militar atual.

No entanto, Zelensky afirmou que a Ucrânia não deve perder a vigilância porque os militares russos têm um potencial significativo para continuar os ataques contra o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, Zelensky reiterou a validade do processo de negociação e reafirmou que a Ucrânia deve exigir garantias de segurança.

"As tropas russas devem deixar os territórios ocupados. A soberania territorial da Ucrânia deve ser garantida", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: