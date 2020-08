Em missão história, astronautas americanos voltam à Terra neste domingo

Em missão histórica que teve início no dia 30 de maio, dois astronautas da NASA que viajaram para a Estação Espacial Internacional estão voltando à Terra e devem mergulhar neste domingo (2) no Golfo do México edit

247 - Dois astronautas da NASA que viajaram para a Estação Espacial Internacional em 30 de maio, através do novo Crew Dragon da SpaceX, estão voltando para casa e devem mergulhar neste domingo (2) no Golfo do México. A viagem durou dois meses no espaço e marca a primeira missão tripulada da agência espacial em nove anos. A informação é do portal G1.

"E finalmente partiram", tuitou a NASA ao anunciar que os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley haviam deixado a estação na noite deste sábado. Quando a cápsula se afastou da estação, Hurley agradeceu à equipe local e às equipes em terra responsáveis pela administração da missão, acrescenta a reportagem.

