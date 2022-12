Em nota, embaixador polonês nega que país reivindique regiões ucranianas

Embaixador da Polônia no Brasil, Jakub Skiba, diz que a notícia é "informação falsa produzida pela Federação Russa e suas autoridades" edit

ICL

247 - O embaixador da Polônia no Brasil, Jakub Skiba, afirmou em comunicado não ser verdadeira a informação de que o país europeu tenha feito a reivindicação de regiões ucranianas ocidentais para seu território.O embaixador fez referência à matéria publicada por 247 “Polônia prepara reivindicação de regiões ucranianas, diz inteligência russa”, reproduzida da Agência Sputnik.

O embaixador afirma se tratar de “fake news da Federação Russa”."Nos últimos meses, notamos uma atividade aumentada, multivetorial e consistente do aparato de influência da Federação Russa, calculada para denegrir a República da Polônia, e dirigida especialmente a destinatários estrangeiros", disse.

"A principal mensagem de propaganda do Kremlin concentrou-se recentemente em divulgar as teorias da conspiração travando, assim, uma guerra de informação entre a Rússia e o Ocidente. Nestes tempos difíceis, cheios de desinformação, ressaltamos que é muito importante verificar as fontes antes de divulgá-las. A tarefa mais importante da mídia moderna é transmitir a verdade e os fatos", prossegue o comunicado.

