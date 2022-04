Em nova ofensiva, Rússia quadruplica alvos atacados e toma cidade ucraniana de Kreminna

Apoie o 247

247 - A Rússia confirmou ter iniciado uma grande ofensiva pelo controle da região do Donbass, no leste da Ucrânia, e disse ter quadruplicado o número de alvos militares atingidos em relação à madrugada anterior. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foram atingidos 1.260 alvos militares. A cidade de Kreminna, com 18 mil habitantes, teria sido capturada.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a nova frente de batalha começou com um amplo bombardeio de 315 alvos com mísseis na segunda-feira (18) “iniciando o que sugere ser um movimento para contornar a antiga divisa entre as áreas separatistas do Donbass e as controladas por Kiev, visando o cerco de talvez 40 mil militares ucranianos”.

"Uma parte muito grande de todo o Exército russo está agora focada nesta ofensiva", disse Zelenski, segundo a agência Reuters.

Nesta madrugada, o governo da região russa de Belgorod afirmou que os ucranianos bombardearam um vilarejo próximo à fronteira que teria deixado ao menos três pessoas feridas.

