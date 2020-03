Em novo ataque à Venezuela, governo Bolsonaro pede que diplomatas deixem o Brasil

Sputnik - Governo brasileiro anunciou nesta quinta-feira (5) que decidiu remover quatro de seus diplomatas e 11 funcionários da Venezuela. Diplomatas venezuelanos no Brasil também foram avisados que têm 60 dias para deixar o país.

Segundo a notícia publicada em 5 de março no Diário Oficial, Ernesto Araújo anunciou a remoção de diplomatas brasileiros da embaixada em Caracas, dos consulados na capital e em Ciudad Guayana e do vice-consultado em Santa Elena. A ação representa mais um passo do distanciamento entre o governo Bolsonaro e a gestão do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Depois disso, segundo informou a Folha de São Paulo, o governo brasileiro também ordenou para que diplomatas venezuelanos também deixassem o Brasil. Todos os 17 funcionários de Maduro no Brasil têm 60 dias para sair do país, caso contrário, serão expulsos.