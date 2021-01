Em pandemia controlada, Nova Zelândia teve festivais com multidões no réveillon

O maior festival neozelandês, o Rhythm and Vines, por exemplo, recebeu mais de 20 mil pessoas em Gisborne, no norte da ilha, entre os dias 29 e 31 de dezembro. A Nova Zelândia anunciou lockdowns logo no começo da pandemia e fechando suas fronteiras edit

247 - A Nova Zelândia organizou grandes eventos musicais sem distanciamento social durante o réveillon, enquanto em países como Brasil e Estados Unidos as multidões representam risco de aumento da propagação do coronavírus.

O maior festival neozelandês, o Rhythm and Vines, por exemplo, recebeu mais de 20 mil pessoas em Gisborne, no norte da ilha, entre os dias 29 e 31 de dezembro. De acordo com o site britânico "NME", o público não precisou usar máscaras nem manter distanciamento social no evento.

Em Wanaka, no sul da Nova Zelândia, o espaço recebeu mais de dez mil pessoas na décima edição do festival Rhythm & Alps, apontou o site "IQ".

A Nova Zelândia anunciou lockdowns logo no começo da pandemia e fechando suas fronteiras. Atualmente, o país tem menos de 80 casos ativos da doença.

