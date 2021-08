Em primeira coletiva de imprensa depois da tomada do poder, Talibã envia mensagem de moderação

Sputnik - Nesta terça-feira (17), o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, realizou a primeira coletiva de imprensa após o movimento ter tomado o poder no Afeganistão.

Zabihullah Mujahid proclamou o fim da guerra, disse que o Talibã não tem intenção de retaliar seus rivais e expressou o desejo de estabelecer boas relações com todos os países para recuperar a economia e ultrapassar a crise no país.

Conforme escreveu o jornal The New York Times "o tom contido" de Mujahid foi um "vislumbre" do desejo do Talibã de se tornar parte da comunidade internacional. Além disso, já nesta quarta-feita, o porta-voz confirmou à agência Reuters que o movimento vai estabelecer diálogo com personalidades oficiais do antigo governo afegão para garantir que se sintam seguros.

Ele acrescentou que os talibãs ordenaram não celebrar a tomada do poder, já que "a vitória pertence ao Afeganistão". Mesmo assim, Mojahid disse que os civis afegãos devem entregar suas armas e munições aos membros autorizados do Talibã. Disse ainda que qualquer queixa de civis contra membros do Talibã será investigada.

Por sua vez, o vice-presidente do Afeganistão, Amrullah Saleh, utilizou as redes sociais para anunciar que é o novo presidente interino do país: "De acordo com a Constituição do Afeganistão, na ausência, fuga, renúncia ou morte do presidente, o vice-presidente passa a ser o presidente interino. Atualmente, estou no meu país e sou o legítimo presidente interino".

