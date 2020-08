Em queda nas pesquisas, Trump diz que é possível que EUA tenham vacina contra coronavírus antes das eleições

Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o país pode ter uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de novembro. Previsão otimista vem na esteira da queda de popularidade de Trump e em função de sua incapacidade para lidar com a pandemia do novo coronavírus edit

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que é possível que os Estados Unidos tenham uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de novembro, uma previsão muito mais otimista do que o cronograma apresentado pelos próprios especialistas em saúde da Casa Branca.

Questionado no programa de rádio Geraldo Rivera sobre quando uma vacina pode estar pronta, Trump disse: “Antes do final do ano, pode ser muito mais cedo.”

“Antes de 3 de novembro?”, perguntaram ao presidente.

“Eu acho que em alguns casos, sim, seria possível antes, mas mais ou menos naquela época”, disse Trump.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.