Em reposta a Trump, China manda fechar consulado dos EUA em Chengdu

247 - Em resposta ao governo de Donald Trump, a China ordenou nesta sexta-feira (24) o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no sudoeste do país.

"A decisão é "uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos EUA", informou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da China, poucas horas antes de terminar o prazo dado por Washington para que o governo chinês encerre a sua missão diplomática em Houston, no Texas.

Trump mandou fechar a embaixada em Houston sob o argumento de que dois supostos hackers tentarem roubar informações sobre pesquisas de vacinas a mando de serviços de espionagem do governo chinês.

A China considerou o fechamento como uma "medida sem precedentes" e prometeu retaliação, afirmando que "se via forçado a responder aos EUA" e avaliou que a medida americana "causou um prejuízo severo às relações dos dois países".

O consulado norte-americano de Chengdu tem 200 funcionários e cobre o sudoeste da China, incluindo a Região Autônoma do Tibete e também era a representação diplomática americana mais próxima de Chongqing, importante centro industrial chinês.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.