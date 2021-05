Em resposta a seguidor nas redes, Elon Musk sinaliza que Tesla pode vender tudo o que tem de bitcoin: mais de US$ 2 bilhões

"Os Bitcoiners vão se esbofetear no próximo trimestre quando descobrirem que a Tesla se desfez do resto de seus ativos. Com a quantidade de ódio que @elonmusk está recebendo, eu não o culparia ...", escreveu no Twitter o usuário @CryptoWhale. "Certamente", respondeu Musk na rede social edit

247 - Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, insinuou em uma interação no Twitter, que a empresa pode se desfazer do caixa em bitcoin que detém. Segundo especialistas, o montante chegava ao equivalente 2,5 bilhões de dólares ao fim de março.

"Os Bitcoiners vão se esbofetear no próximo trimestre quando descobrirem que a Tesla se desfez do resto de seus ativos. Com a quantidade de ódio que @elonmusk está recebendo, eu não o culparia ...", escreveu no Twitter o usuário @CryptoWhale. "Certamente", respondeu Musk na rede social.

De acordo com reportagem da Exame, na semana passada, a companhia parou de receber a criptomoeda como forma de pagamento pelos veículos elétricos que fabrica devido a preocupações ambientais. O executivo, contudo, disse considerar que o uso de criptomoedas é uma "boa ideia" e tem futuro promissor.

"Estamos preocupados com o rápido uso crescente de combustíveis fósseis para mineração e transações com Bitcoin, especialmente carvão, que tem as piores emissões de qualquer combustível", escreveu Musk no Twitter.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.