Em retaliação ao apoio a Israel, xiitas bombardeiam bases americanas na Síria e no Iraque

Sputnik Brasil - Milícias xiitas iraquianas dispararam contra duas bases militares americanas na Síria e no Iraque, neste sábado (27), em retaliação à ofensiva das Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza e ao apoio dos Estados Unidos ao governo israelense.

De acordo com declarações dadas via Telegram por grupos que se autodenominam Resistência Islâmica, a base americana no campo de Koniko, na Síria, bem como a base de Ain al-Asad, no oeste do Iraque, foram atacadas.

As bases militares americanas no Iraque e na Síria foram atacadas repetidas vezes nos últimos dias. Grupos armados xiitas que atuam no Iraque assumiram a autoria dos ataques.

A ofensiva israelense em Gaza já matou mais de 26 mil pessoas no enclave e deixou mais de 64 mil feridos, segundo dados divulgados na sexta-feira (26), pelo Ministério da Saúde palestino. Do lado israelense, cerca de 1.350 pessoas foram mortas e 250 sequestradas.

Iniciada em 7 de outubro de 2023, após um ataque do Hamas em território israelense, a ofensiva já dura mais de três meses e acirrou a tensão no Oriente Médio, causando temor de que o conflito possa extravasar as fronteiras da região.

Um dos reflexos do acirramento é a escalada de violência no mar Vermelho, onde milícias houthis estão atacando navios associados a Israel, em retaliação aos bombardeios em Gaza. Na sexta-feira (26), o porta-voz dos houthis afirmou que os ataques continuarão até o fim da agressão israelense contra a Faixa de Gaza.

