Em reunião com chanceler da Turquia, Maduro defende aprofundar cooperação

247 - As premissas de cooperação, solidariedade e crescimento mútuo são mais uma vez exaltadas pelos governos da República Bolivariana da Venezuela e da Turquia, com a reunião realizada na sexta-feira (23), pelo Presidente Nicolás Maduro e pelo Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, informa o Correo del Orinoco .

O encontro aconteceu na sexta-feira (23), no Palácio Miraflores, na cidade de Caracas, e corrobora a intenção de ambas as nações de abordar questões de interesse bilateral, em prol do benefício conjunto.

Os dois países mantêm boas relações, aliança que é ratificada pelo chefe de Estado venezuelano e pelo seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, ao acordarem a decisão de expandir a cooperação, desenvolvida através de mais de 40 acordos em diferentes áreas.

Este ano a agenda bilateral com a nação irmã tem-se caracterizado pelo seu dinamismo, uma vez que o Presidente venezuelano também se reuniu em janeiro de 2024 com o Ministro da Energia e Recursos Naturais da Tuequia, Alparslan Bayraktar.

As relações diplomáticas de ambas as nações remontam a 1957, no entanto, foi em 2009 que adquiriram um carácter de alto nível através da Comissão Conjunta de Cooperação estabelecida entre os dois países.

Esta reunião contou com a presença da delegação turca, do embaixador da Turquia na Venezuela, Naci Aydan Karamanoglu; o conselheiro especial do ministro, embaixador Sadik Arslan; o diretor-geral de Assuntos Políticos Bilaterais, embaixador Yaprak Balkan; e a diretora geral de Política Externa, Análise e Coordenação, Esra Toplu.

Pela Venezuela, participou da reunião o chanceler venezuelano Yván Gil; e o vice-ministro para a Europa, Coromoto Godoy.

