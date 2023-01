Em reunião com Lula, presidente do Conselho Europeu defende conclusão do acordo União Europeia-Mercosul

Apoie o 247

247 - Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel realizou uma reunião bilateral com o presidente Lula (PT), em Buenos Aires, na Argentina, para onde o brasileiro viajou no início da semana para participar da 7ª Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Michel defendeu a conclusão do acordo União Europeia-Mercosul e a celebração de uma nova cúpula UE-Brasil.

De acordo com o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Barend Leyts, Michel, à margem da cúpula da Celac, reuniu-se na terça-feira (24) com Lula, ocasião em que também manifestou "o forte apoio da União Europeia às instituições democráticas do Brasil", face aos atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8.

Em se tratando do "compromisso da UE de intensificar as relações bilaterais, o presidente do Conselho também manifestou interesse em começar a trabalhar para uma cúpula UE-Brasil", disse Leyts, destacando que a última ocorreu há nove anos.

Charles Michel também convidou Lula para participar da cúpula UE-Celac, marcada para 17 e 18 de julho em Bruxelas.

Michel sublinhou a Lula que "um aspecto importante da relação entre UE e Brasil é o acordo UE-Mercosul". Ele pediu que seja aproveitado o momento político para concluir o acordo comercial.

O acordo foi estabelecido em 2019, mas sua ratificação está paralisada por causa das observações ambientais feitas por países europeus, liderados pela França. A União Europeia, então, trabalha em uma declaração que especifique os compromissos ambientais dos países latino-americanos, especialmente do Brasil. Nos últimos anos, a situação se agravou diante do descaso do governo Jair Bolsonaro (PL) em relação ao meio ambiente.

Michel ainda falou a Lula sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, destacando "a importância do multilateralismo e de defesa da ordem internacional baseada em regras e respeitando a integridade territorial da Ucrânia", segundo o porta-voz.

