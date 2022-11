Em reunião com Putin, presidente de Cuba exalta os esforços da Rússia para criar mundo multipolar

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Em cerimônia de inauguração de monumento dedicado a Fidel Castro em Moscou, nesta terça-feira (22), o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel disse que Vladimir Putin tem um forte papel de liderança e citou os EUA como um inimigo comum entre Cuba e Rússia.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, saudou a política externa independente da Rússia, incluindo os esforços para criar um mundo multipolar.

"Agradecemos todos os esforços da Rússia e seu papel em orientar o mundo em direção à multipolaridade, em incentivá-lo a se mover nessa direção. Nesse sentido, você [Putin] tem um papel de liderança muito forte", disse Díaz-Canel.

O líder cubano observou que os Estados Unidos são uma força de oposição comum aos dois países e condenou as sanções unilaterais impostas por Washington contra Moscou e Havana.

"Tanto a Rússia quanto Cuba foram submetidas a sanções unilaterais injustas e têm um inimigo comum, que é o império ianque", disse Díaz-Canel.Antes do encontro, Putin e Díaz-Canel participaram da cerimônia de inauguração de um monumento a Fidel Castro, um dos pais do movimento revolucionário cubano, que liderou o país de 1959 a 2008 e faleceu em 2016, em Moscou.

Durante seu discurso na cerimônia de inauguração, Díaz-Canel disse que as novas gerações de funcionários do governo cubano estão comprometidas com a amizade e a solidariedade com a Rússia.

O presidente russo, por sua vez, chamou Fidel Castro de "símbolo da era dos movimentos de libertação nacional" que levaram ao colapso do sistema colonial e à criação de novos Estados independentes na América Latina e na África.

Os dois líderes também discutiram outros temas da agenda bilateral, como comércio e cooperação militar.

O presidente cubano visita a Rússia junto com o chanceler Bruno Rodríguez Parrilla, o vice-primeiro-ministro Alejandro Gil Fernández, o ministro de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros Rodrigo Malmierca Díaz e outros altos funcionários do governo cubano.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.