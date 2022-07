Em reunião com UE, China concorda em coordenar políticas econômicas mais abertas com o bloco

China e a União Europeia concordaram em fazer esforços conjuntos para promover a cooperação prática no domínio da economia e do comércio edit

Apoie o 247

ICL

Xinhua - Durante o seu 9º Diálogo Económico e Comercial de Alto Nível na terça-feira, a China e a União Europeia (UE) concordaram em fazer esforços conjuntos para promover a cooperação prática no domínio da economia e do comércio, e para enfrentarem conjuntamente os desafios que a economia global enfrenta.

O diálogo, que se realizou através de ligação vídeo, foi co-presidido pelo vice-primeiro-ministro chinês Liu He e Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia.

As duas partes tiveram discussões pragmáticas, francas e eficientes sobre quatro tópicos, nomeadamente a macroeconomia, cadeia industrial e cadeia de abastecimento, comércio e investimento, e cooperação financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas partes chegaram a uma série de resultados e consensos sobre coordenação da política macroeconómica, cooperação em cadeias industriais e de abastecimento, reforma da OMC, abertura mais ampla do mercado, implementação do acordo China-UE sobre indicações geográficas, inspeção e quarentena de animais e plantas, abertura nos dois sentidos do sector financeiro e cooperação regulamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ambas as partes acreditam que a situação política e económica mundial está a sofrer profundas mudanças, e as relações saudáveis e estáveis China-UE e as relações económicas e comerciais China-UE são propícias ao desenvolvimento e prosperidade globais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As duas partes estão dispostas a fazer esforços conjuntos para melhorar a compreensão mútua, promover a cooperação pragmática entre a China e a Europa no domínio económico e comercial, e reforçar a estabilidade da cooperação China-UE para melhor lidar com a incerteza da situação econômica global.

As duas partes estão dispostas a enfrentar conjuntamente os desafios que a economia global enfrenta, reforçar a comunicação e coordenação das políticas macroeconómicas, manter a estabilidade da cadeia industrial global e da cadeia de abastecimento, e salvaguardar e reforçar conjuntamente o sistema comercial multilateral baseado em regras com a OMC no seu núcleo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acordaram também em melhorar ativamente a liberalização e facilitação do comércio e dos investimentos, promover a concorrência leal, proteger os direitos de propriedade intelectual, criar um melhor ambiente de negócios para as empresas, e avançar mais na abertura e cooperação regulamentar nos dois sentidos no sector financeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE